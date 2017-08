Mit der einkomponentigen Schlussbeschichtung Rubbol WF 340 legt Sikkens viel Wert auf ein ausgezeichnetes Finish. Dank der Füllkraft wird bei porigen Holzoberflächen ein geschlossenes Oberflächenbild erzeugt, eben so wie es der Schreiner und Tischler von der hochwertigen Möbellackierung her kennt. Der Lack zeichnet sich durch eine blockfeste, harte und wasserabweisende Oberfläche aus. Eine dauerhafte und attraktive Schlussbeschichtung entsteht. Durch seine Eigenschaften eignet sich die Beschichtung daher ganz besonders gut für Holzhaustüren oder Fenster im Außenbereich. Denn hier erzeugt die Beschichtung ein möbelähnliches Oberflächenbild. Dabei kann aus einer großen Auswahl an Farben gewählt werden.

