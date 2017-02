Attraktive Streifen

Sie erinnert ein wenig an Zebrano: die Baubuche von Pollmeier, hier verbaut in der Treppe von Jörn Brenscheidt

Seit 2014 führt der Laubholzproduzent Pollmeier ein Furnierschichtholz aus Buche für den konstruktiven Holzbau im Programm. Der Treppenhersteller Jörn Brenscheidt konnte sich für das Material begeistern und baut daraus moderne, schlichte Treppen.

Als eines der ersten Objekte mit »BauBuche« von Pollmeier hat Jörn Brenscheidt eine freitragende Bolzentreppe entworfen und umgesetzt. Die Stufen für die Bolzentreppe hat er aus BauBuche Paneel in 60 mm Dicke gefertigt. An die Vorderkante hat er Anleimer aus BauBuche Paneel aufgebracht, sodass die charakteristische Linienoptik des Werkstoffs sowohl auf den Trittflächen als auch auf den Vorderkanten der Stufen zu sehen ist. Auch die Geländerhandläufe hat Jörn Brenscheidt aus BauBuche in gleicher Weise wie die Stufen gefertigt. Die Bolzen und Geländerfüllstäbe aus Edelstahl passen optisch gut zum warmen Farbton des geölten Holzes und geben der Treppe eine moderne, zeitlose Optik. BauBuche ist ein hartes, widerstandsfähiges Material, das zu einem attraktiven Preis zuverlässig zur Verfügung steht. »Für uns im Treppenbau ist das ein wichtiger Kalkulationsfaktor, denn so kann ich mich darauf verlassen, dass ich meine Projekte pünktlich abschließen und dabei noch eine gute Marge erwirtschaften kann.«, sagt Jörn Brenscheidt. BauBuche Paneel zeigt die Furnierlagen senkrecht zur Oberfläche und eignet sich als Tischplatte, robuste Arbeitsfläche, Decken- und Wandverkleidung, Treppenstufe sowie als eleganter Holzboden mit einer hohen Widerstandskraft und Pflegefreundlichkeit. Der Werkstoff lässt sich wie massives Laubholz oder Laubholzplatten bearbeiten. Seit 2014 bietet der Laubholzproduzent Pollmeier dieses Furnierschichtholz aus Buche für den konstruktiven Holzbau an.

Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG

99831 Creuzburg

Tel.: (036926) 945-0, Fax: -91101