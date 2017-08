Die strukturierte Artikelübersicht zeigt jeweils auf einer Doppelseite eine Auswahl an nötigen Produkten thematisch sortiert. So gibt es unter anderem zu den Themen »Arbeitsschutz«, »Sanierung im Altbau«, »Montageprofile« oder »Aluminium-Außenfensterbänke« einen schnellen Rat zur Tat. Vom richtigen Transportmittel bis zur Stichsäge und zur passenden Befestigung im Alt- und Neubau. 700 Artikel wurden kompakt auf insgesamt zwanzig Doppelseiten zusammengefasst. So hat der Leser die wichtigsten Merkmale sofort im Blick, weitere Details findet man ausführlicher im Netz. Für die VBH ein weiterer Schritt zur Vernetzung der unterschiedlichen Informationskanäle, für den User eine große Vereinfachung im Alltag. Im Sommer erscheint die Broschüre »Blickpunkt Haustür«.

VBH Deutschland GmbH

70810 Korntal-Münchingen

Tel.: (07150) 15–0, Fax: –331

www.vbh.de