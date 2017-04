Opel bietet das Infotainment-System IntelliLink nun auch für die Transporter Vivaro und Movano an. Das Navigationssystem informiert mittels TomTom-Live-Services über den Verkehr und soll aktueller als radiobasierte TMC-Daten sein, da es mehrere Quellen auswertet. Die Live Services sind kostenfrei bis Ende 2020.Die Routenführung erfolgt per Kartendarstellung in 2D oder 3D auf dem 7’’ großen Farbtouchscreen. Zusätzlich weisen Pfeile und Ansagen den Weg. Die Karte bildet alle europäischen Länder ab. Die Schnittstelle zum Smartphone, dessen wichtigste Funktionen vom Lenkrad aus bedienbar sind, unterstützt für Apple auch die Sprachsteuerung Siri.

Im Opel Vivaro kostet das Navi 80 IntelliLink 1150 Euro und im Movano 1500 Euro netto Aufpreis – für weitere 120 Euro mit digitalem Radioempfang.

