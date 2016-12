Wer als Unternehmen eine Energieberatung in Erwägung zieht und dabei staatliche Förderung oder günstige Kredite in Anspruch nehmen möchte, sollte sich bei der Auswahl des Energieberaters im Vorfeld genau informieren. In den meisten Fällen können bereits die Kosten für die Erstellung eines Energiekonzepts zu 80 % gefördert werden. Diese Förderung kann aber nur dann beantragt und in Anspruch genommen werden, wenn das Energiekonzept von einem zertifizierten Energieberater erarbeitet wurde. Darauf weist Cornelius Ober von der ESA-Energieberatung hin. Die ESA-Energieberatung ist ein eigenständiger Unternehmensbereich der Cornelius Ober GmbH mit Sitz in Eisenach, Thüringen. Sie hat sich auf die Energieberatung zur Verbesserung der Energieeffizienz für Unternehmen, Privatpersonen, öffentliche Einrichtungen und Kommunen spezialisiert und ist von der KfW zertifiziert.

Unternehmen profitieren unter anderem von einer Analyse der Gebäudesubstanz sowie der eingesetzten Produktionstechnik, von einer umfangreichen Ist-Analyse im Hinblick auf den derzeitigen Energieverbrauch und mögliche Einsparmaßnahmen sowie der Beantragung der entsprechenden Fördermittel.

Cornelius Ober GmbH

99817 Eisenach

Tel.: (03691) 88921-94