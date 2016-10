Es geht darum, gesehen zu werden

Verkaufserfolg ist in erster Linie eine Frage der Quote. Je mehr Gespräche Sie führen, desto höher sind Ihre Erfolgschancen. Entscheidend ist, wie viele Interessenten im Monat den Weg zu Ihnen finden. Deshalb ist Verkaufserfolg auch eine konkrete Folge der Vermarktung. Im Tischlerhandwerk ist Marketing aber ein ungeliebtes Thema. Tischler sind keine Lautsprecher. Der Tischlermeister ist kein Typ, der gerne auf den Putz haut und sich mit markigen Sprüchen oder bunten Bildern groß zeigen will. Er will mit Leidenschaft und Profession überzeugen, ohne viel darüber zu reden. Das ehrt Sie und es ehrt Ihr Gewerk, aber es hilft Ihnen nicht. Ohne eine konzeptionelle Vermarktung wissen die Endverbraucher nichts über Sie. Was 90 Prozent der Unternehmen im Tischlerhandwerk dringend benötigen, ist eine bessere Sichtbarkeit am Markt.

Drei konkrete Schritte helfen Ihnen dabei:

1. Ziehen Sie schon heute »den Anzug« an, den Sie in ein paar Jahren verdient haben wollen. Wenn Sie hochwertiger verkaufen wollen, muss Ihr Betrieb erstklassig aussehen und wirken. Vom Logo, der Internetpräsenz über die Fahrzeuge bis hin zur Arbeitskleidung und den räumlichen Gegebenheiten.

2. Richten Sie den Blick stärker auf Neukunden. Im Normalfall gehen 80 % der Werbeausgaben an Stammkunden und der Rest (wenn überhaupt!) an Neukunden. Natürlich wollen wir keinen Stammkunden vernachlässigen, aber beim Neukunden spielt die Musik – hier ist das höhere Gewinnpotenzial. Drehen Sie den Spieß um.

3. Vertrauen Sie auf Ihren Werbeerfolg. Vermarktung braucht Kontinuität. Sie werden langfristig nur dann Erfolge ernten, wenn sie dauerhaft und gezielt aussäen. Ein erfolgreiches Vermark tungskonzept ist mindestens auf ein Jahr ausgerichtet und berücksichtigt laufend die Wirksamkeit. Holen Sie sich einen Profi Ihres Vertrauens hinzu.