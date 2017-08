Xella verkauft Geschäftseinheit Fels

Xella International hat vereinbart, die Geschäftseinheit Fels an einen industriellen Käufer mit Sitz in Europa zu verkaufen. Der Kaufvertrag steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden. Über die Transaktionsdetails wurde Stillschweigen vereinbart.

Fels, mit Hauptsitz in Goslar, gehört zu den führenden europäischen Anbietern für gebrannte und ungebrannte Kalkprodukte. In seinen 13 Werken in Deutschland, der Tschechischen Republik und Russland beschäftigt Fels rund 1.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete Fels Umsatzerlöse in Höhe von 265 Millionen Euro.

»Im Rahmen unserer Portfoliostrategie wird sich Xella auf wertsteigernde Bauproduktlösungen mit stark profitablem Wachstum in Europa und auf Nachhaltigkeit konzentrieren«, so Dr. Jochen Fabritius, CEO der Gruppe. In diesem Zusammenhang hatte Xella auch die Übernahme von Ursa verkündet, einem führenden europäischen Dämmstoffhersteller.