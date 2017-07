Würth-Gruppe wächst um 7,8 Prozent

Die Würth-Gruppe, Künzelsau, hat im ersten Halbjahr 2017 einen Umsatz von 6.391 Millionen Euro erwirtschaftet, was einer Steigerung von 7,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. In Lokalwährung gerechnet beträgt das Plus 7,1 Prozent. Besonders erfreulich ist die Entwicklung in den Regionen Süd- und Osteuropa. Die deutsche Gruppe wächst mit 5,2 Prozent.

Im Mai hat das Mutterunternehmen der Würth-Gruppe seine 450. Niederlassung in Horb am Neckar eröffnet. »Jede noch so kleine Einheit bestimmt die Schlagkraft des Konzerns, ob stationär, digital oder der einzelne Außendienstmitarbeiter. Den Mehrwert aller Kanäle zu verdeutlichen und den Kunden zur Nutzung alle Kanäle zu motivieren, darin liegt unsere Herausforderung“, nennt Robert Friedmann, Sprecher der Konzernführung der Gruppe ein Beispiel für die strategische Ausrichtung des Handelskonzerns.

Erfreulich ist auch die Entwicklung des Betriebsergebnisses. Mit einer Steigerung von 21,8 Prozent weist die Gruppe im ersten Halbjahr 2017 ein Betriebsergebnis von 335 Millionen Euro aus.