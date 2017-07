Weru weiht Isolierglasfertigung ein

Weru hat im Rahmen der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen des Unternehmens seine neuen Isolierglasfertigung am Standort Triptis eingeweiht. Der Startschuss für die Investition war bereits in 2016 gefallen. Rund 4,6 Millionen Euro wurden in die neue Anlage von Lisec investiert.

Der Zuschnitt der Glasplatten auf Maß erfolgt über zwei neue Zuschnittsanlagen. Hierbei werden die Einzelscheiben aus unterschiedlichen Einzelaufträgen verschnittoptimiert zusammen gestellt. Durch die dynamische Optimierung wird der Glasverbrauch reduziert und der Einsatz von Ressourcen effizient gestaltet.

Gefeiert wurde am 24. Juni mit einem Tag der offenen Tür bei herrlichstem Sonnenschein. Rund 1.400 Besucher folgten der Einladung und strömten auf das Werksgelände.