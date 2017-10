Weinig investiert in Holz-Her-Produktionsstätte

Aufsichtsrat, Vorstand und Holz-Her-Verantwortliche beim Spatenstich für das Millionenprojekt am Standort Voitsberg in der Steiermark Weinig

Mit einem symbolischen Spatenstich hat die Weinig-Gruppe an der Produktionsstätte von Holz-Her im österreichischen Voitsberg ein Zukunftsprojekt begonnen. Auf einem 22.000 m2 großen Areal entsteht ein 1.000 m2 großer Erweiterungsbau, der eigens für die neu geplante CNC-Fräse zur Gestellbearbeitung errichtet wird. In dieser Halle wird eine neue und zukunftsweisende Maschinentechnik zur zerspanenden Bearbeitung von großen Stahlbauteilen installiert werden. Holz-Her möchte damit seine Produktion effizienter und flexibler machen.

Das Projekt war als Teil einer Reihe von Investitionsvorhaben vom Weinig-Aufsichtsrat beschlossen worden. »Mit der Entscheidung haben wir der wachsenden Bedeutung und dem großen Potenzial des Geschäftsbereichs Holzwerkstoffe konsequent Rechnung getragen«, betonte Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Bach. Holz-Her ist seit 2010 Mitglied der Weinig Gruppe. Allein in den letzten zwei Jahren konnte der Umsatz um 20 Prozent gesteigert werden. In Folge des kräftigen Wachstums wurden die Produktionskapazitäten in Voitsberg in den letzten zwei Jahren verdoppelt.

Die Investition in Höhe von 4,5 Millionen Euro soll ein weiteres Wachstum des Unternehmens nachhaltig absichern.

»Holz-Her befindet sich wie die gesamte Weinig Gruppe auf einem guten Weg«, sagte Weinig-Vorstand Wolfgang Pöschl. Bis April wurde in der Gruppe ein Auftragsplus von 17 Prozent verzeichnet. Der Umsatz stieg sogar um 21 Prozent. Die Weinig-Gruppe ist sehr zuversichtlich, die für 2017 anvisierten 471 Millionen Euro Auftragseingang zu erreichen. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung wird 2017 die Beschäftigtenzahl in der Gruppe weltweit auf über 2.100 ansteigen.