Weinig Grecon zu 100 % Weinig

Der Aufsichtsrat von Weinig hat auf seiner Sitzung Mitte September in Tauberbischofsheim beschlossen, auch die restlichen Anteile von Weinig Grecon zu übernehmen. Bereits 1998 hatte der Tauberbischofsheimer Maschinenbauer 60 Prozent der Sparte Maschinen und Systeme für die Massivholzbearbeitung erworben. Als produzierende Weinig-Gesellschaft mit Sitz in Alfeld/Leine ist Weinig Grecon heute einer der weltweit führenden Spezialisten in der Keilverzinkung und Endenbearbeitung für alle Leistungsklassen. Mit dem nun erfolgten Schritt will Weinig seine Marktstellung als Komplettanbieter in der Massivholzbearbeitung stärken und so seine Markenstrategie fortführen.