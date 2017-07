Walter baut seit 80 Jahren Fenster

Das Kasseler Fenster- und Türenbauer Walter ist in diesem Juli seit 80 Jahren ohne Unterbrechung am Markt. Gegründet wurde das Unternehmen Hans Walter & Sohn am 1. Juli 1937 von Schreinermeister Hans Walter und einem weiteren Partner in einem alten Pferdestall in Kassel-Niederzwehren. Schon immer lag der Schwerpunkt auf Produkten aus dem Bereich der Bauschreinerei. Fenster gehörten von der ersten Stunde an dazu.

Im Jahr 1962 übernahm Schreinermeister Georg Walter die Geschäfte von Vater Hans. Ein tolles Team, das sich hervorragend ergänzte. 1972 zog das Unternehmen in das Gewerbegebiet Brückenhof und spezialisierte sich auf den Fensterbau. Zunächst wurden Holzfenster, später auch Kunststofffenster produziert.

Heute hat sich der Betrieb für das Kunststofffenster als Kernprodukt entschieden. Hinzu kam eine kleine Manufaktur für Haustüranlagen aus Aluminium. Dr. Frank und Gerd Walter starteten 1992 als geschäftsführende Gesellschafter. Und die beiden sind sich sicher: »Das Fenster ist der Energiemanager in der Wand und gewinnt beim Klimaschutz und der Energieeffizienz weiter an Bedeutung.«