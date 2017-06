Wagner treibt Integration der Klebstoff-Sparte voran

Die Wagner Group, Hersteller von Anlagen und Komponenten zur Beschichtung von Oberflächen, bezieht den Geschäftsbereich Adhesives & Sealants, der durch das Tochterunternehmen Reinhardt-Technik repräsentiert wird, künftig stärker in die gemeinsame Markenstrategie ein. Die gemeinsame Vermarktung wird im neuen Branding von Reinhardt-Technik äußerlich sichtbar. Reinhardt-Technik ist spezialisiert auf hochwertige Produkte und Systeme für die Verarbeitung von Kleb- und Dichtstoffen sowie auf Vergusstechnik. Die Anlagen werden am Unternehmensstandort in Kierspe entwickelt und gefertigt.

Infolge der vertieften Integration innerhalb der Wagner-Organisation können die Kunden nun auch über das globale Netzwerk der Gruppe intensiver betreut werden. »Unsere Kunden profitieren von einem noch breiteren Angebot. Zugeschnitten auf ihren Bedarf erhalten sie professionelle Beratung und exzellenten Service sowohl für Anlagen zur Nasslack- und Pulverbeschichtung, als auch für Kleb- und Dichtstoffe. Dabei kommen Technologie, Vertrieb und Service aus einer Hand«, erklärt Martin Kürzinger, CEO der Division Wagner Industrial Solutions.