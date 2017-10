Die Swissbau, die vom 16. bis 20. Januar 2018 in Basel stattfindet, zählt zu den größten Baumessen in Europa. Sie ist alle zwei Jahre der zentrale Branchentreffpunkt der Bauwirtschaft in der Schweiz. Während der fünf Messetage treffen in Basel rund 1100 Aussteller auf über 100 000 Besucher. Diese erhalten Gelegenheit, sich eine umfassende Marktübersicht zu schaffen, sowie eine Vielzahl neuer Produkte und Dienstleistungen kennen zu lernen. Der Dialog zwischen Ausstellern, Verbänden, Institutionen und Besuchern dient dem Wissensaustausch und der Vernetzung. So auch im Swissbau Focus mit den rund 60 Veranstaltungen zu den Themen: Aus- und Weiterbildung, Raumentwicklung, Bauwirtschaft, Energiewende, Architektur und Planung, Bausysteme und Materialien, Innenarchitektur und Design, Nutzung und Unterhalt sowie Gebäudetechnik. Für Besucher aus dem Handwerk dürften vor allem die Themenbereiche »Trendwelt Bad«, »Trendwelt Küche« und »Raumwelten« interessant sein. Mit Letzteren geht Messeveranstalter MCH neue Wege: Neben klassischen

Standflächen locken Experimentierfelder, sogenannte Teaser, sowie Food- und Relax-Zonen. Der Besucher wird eingeladen zu einer sinnlichen

Entdeckungsreise durch die faszinierende Welt aus Materialien, Farben, Formen und

Technologien.

Swissbau 2018

16. bis 20. Januar 2018, Basel

MCH Messe Schweiz AG

www.swissbau.ch