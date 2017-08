Tischlerinnen unter sich

Das bundesweite Tischlerinnentreffen findet in diesem Herbst vom 7. bis zum 10. September in der Oberpfalz auf der Burg Trausnitz (östlich von Nürnberg) statt. Die Burg bietet Unterkunft und Vollverpflegung und die Möglichkeit in naturnaher Umgebung in historischer Szenerie, Handwerk neu zu erleben. Zahlreiche Workshops zu fachlichen und gewerkübergreifenden Themen, wie Schweißen, Baumklettern, Freihandzeichnen, Makramee, Schablonenbau, Handoberfäse oder Motorsägen sind geplant.

Frauen mit Liebe zum Holz – in jedem Alter und in jeder Lebenssituation – können an dem Treffen teilnehmen, um sich auszutauschen, weiter zu bilden, gegenseitig zu fördern, zu vernetzen und gemeinsam neue Perspektiven zu entwickeln. Auch dieses Jahr freuen sich die Veranstalterinnen wieder auf möglichst viele Gäste aus Österreich.

Das ehrenamtliche Engagement der Organisationsgruppe und die tatkräftige Hilfe der Frauen auf dem Treffen sind eine grundlegende Voraussetzung für das Gelingen des Treffens. Die Teilnahmegebühr beträgt zwischen 110 und 180 Euro, inklusive Workshops, Unterkunft und Vollpension.

Weitere Infos und Anmeldung unter www.tischlerinnen.de