Testen beim Fachhändler – Braun lädt zur Hausmesse

Das Fachhandelshaus Braun in Geretsried, südlich von München, lädt vom 18. bis zum 20. November wieder holzbearbeitende Betriebe zu seiner großen, traditionellen Hausmesse ein. In Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern präsentiert das Verkäufer- und Beraterteam Trends und Entwicklungen in der Technik der Holz- und Kunststoffbearbeitung.

Einer der Schwerpunkte wird die CNC-Bearbeitungstechnik sein – von der extrem kompakten, flexiblen Maschine für die Möbel- und Korpusbearbeitung im Handwerk bis hin zur Nesting-Maschine, die auch die klassische CNC-Bearbeitung von Massivholz beherrscht.

NC-Technik wird auch im Bereich der Standard- und Spezialmaschinen vorgestellt. Darüber hinaus werden auch bei Handmaschinen, Kleinmaschinen, Elektrowerkzeugen, bei Drucklufttechnik und verschiedenen Werkstatt- und Betriebseinrichtungen viele pfiffige Neuheiten präsentiert.

Mit Späneabsauganlagen, Entstaubern, Farbnebelabsaugungen, Brikettierpressen, Abfall- und Holzzerkleinerern, Werkstattöfen und automatischen Holzfeuerungen wird das gesamte Thema Entsorgung einen weiteren Schwerpunkt in der Ausstellung bilden. Preiswerte und effiziente Holztrockner ergänzen das Angebotsspektrum fürs Handwerk. Auch das aktuelle Gebrauchtmaschinenangebot wird während der Hausmesse wieder besichtigt werden können.

Die ausgestellten Produkte werden zum größten Teil betriebsbereit angeschlossen sein und regelmäßig vorgeführt werden. Sie stehen den Besuchern somit auch zum Testen zur Verfügung, wobei das Fachberater-Team der Firma BRAUN und die Spezialisten der Hersteller auf Wunsch mit Fachauskünften und einer kompetenten Beratung zur Verfügung stehen.