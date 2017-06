Steininger erhält Handwerkszeichen in Gold

Das »Handwerkszeichen in Gold«: Die höchste Auszeichnung des Zentralverbands des Deutschen Handwerks ging jetzt an Konrad Steininger TSD

Der Präsident des Bundesinnungsverbandes Konrad Steininger ist auf der Sommermitgliederversammlung mit dem »Handwerkszeichen in Gold« geehrt worden. ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer fand bei der Übergabe der Auszeichnung viele lobende Worte für Steininger und Tischler Schreiner Deutschland.

»Konrad Steininger steht einem Verband mit ausgeprägter Dienstleistungskultur vor«, sagte Wollseifer. Nur im engen Schulterschluss und im Netzwerk der Verbände, so der ZDH-Präsident weiter, sei es möglich, die Interessen der kleinen und mittelständischen Handwerksbetriebe erfolgreich zu vertreten.

Ob in Brüssel oder Berlin, es gäbe zahlreiche gemeinsame Erfolge, die auf einem großen Engagement gründeten. So sei es mit dem reformierten Mängelgewährleistungsrecht zu Jahresbeginn gelungen, unter anderem die eklatante Haftungslücke für Handwerksbetriebe abzuschaffen. Und auch beim jüngsten europäischen Vorstoß zu einem sogenannten Dienstleistungspaket sei man eng zusammengerückt, um gemeinsam mit der deutschen Politik eine Phalanx für die Europafestigkeit des deutschen Meisterbriefs zu bilden.

Dass sich die Innungsorganisation neben ihrem umfassenden Dienstleistungsangebot – unter anderem aus Beratung, Bildungsangeboten, Normungsarbeit, sowohl digitalen als auch analogen Marketinghilfen und Fachliteratur – in erster Linie als Schutzinstanz für die kleinen und mittelständischen Tischler- und Schreinerbetriebe definiert, kommt nicht von ungefähr. Wie zwei repräsentative Mitgliederbefragungen in Bayern und Nordrhein-Westfalen zeigen, knüpften Innungsbetriebe sehr hohe Hoffnungen, aber auch Erwartungen an die positive Entwicklung und Ausgestaltung der hiesigen Rahmen- und Standortbedingungen.

TSD-Hauptgeschäftsführer Martin Paukner überrascht das keineswegs: »Das sind genau die Bereiche, die Unternehmer am wenigsten planen können. Unsere Netzwerke hingegen sind in der Lage eine gemeinsame Stimme zu formen, die auch gehört wird.«