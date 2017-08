Stainer stattet McDonald’s-Filialen in Kanada aus

Die Firma Stainer Schriften & Siebdruck aus St. Martin bei Lofer (Österreich) stattet in den kommenden Jahren 1.400 McDonald’s Filialen in Kanada mit bedruckten Holzdekorplatten aus. Geplant ist der Umbau von jährlich mindestens 140 Filialen. »Der Umsatz ist noch geheim, aber in Summe handelt es sich um einige Millionen Euro«, so Tom Lackner, verantwortliche Bereichsleiter der Marke Sun Wood by Stainer.

Die Sun Wood-Brandschutzplatten von Stainer werden durch ein spezielles Verfahren mit Salz behandelt und mit lösungsmittelfreien, lasierenden Farben bedruckt. Das Verfahren erfüllt die Brandschutzbestimmungen in der EU, in den USA und Kanada.