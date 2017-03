Staatspreis für CNC-Stuhl von Theophil Eichler

Theophil Eichler erhält für ein an der CNC-Fräse gefertigtes Stuhlprojekt den mit 5.000,- Euro dotierten bayerischen Staatspreis 2017 in der Kategorie Gestaltung. Eichlers Projekt entstand im Rahmen der Ausbildung an der Fachakademie für Raum und Objektdesign an den Schulen für Holz und Gestaltung des Bezirks Oberbayern in Garmisch-Partenkirchen.

Der Gewinner ist Schreinermeister. Zurzeit besucht er die Fachakademie für Raum- und Objektdesign in Garmisch-Partenkirchen. Dort hat er im zweiten Fortbildungsjahr seinen Stuhl aus Holz entworfen und an der CNC-Maschine ausgeführt. Der Stuhl besteht aus nur sechs Einzelteilen. Die Gestaltung und handwerkliche Ausführung überzeugten die Jury auf Anhieb.

Überreicht wurde der Preis im Rahmen der Internationalen Handwerksesse (IHM) von Franz Josef Pschierer, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie. Die Preisverleihung fand am Sonntag, 12. März auf dem Messegelände München statt.

Der Bayerische Staatspreis wird für besondere gestalterische und technische Leistungen im Handwerk verliehen, die weit über dem Durchschnitt liegen. Er wird seit 1952 vom Bayerischen Wirtschaftsministerium vergeben.