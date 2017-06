Sonae Arauco setzt auf formaldhydfreie Produkte

Sonae Arauco reagiert auf die wachsende Nachfrage nach formaldehydfreien Produkte und kooperiert in diesem Bereich künftig mit dem kanadischen Chemiekonzern EcoSynthetix. In einem der Werke in Portugal wurde in entsprechende Technologie investiert, die es dem Unternehmen erlaubt, formaldehydfreie Produkte einschließlich MDF jederzeit liefern zu können. Durch die Partnerschaft mit EcoSynthetix werden erneuerbare Biomaterialien genutzt.

Die Technologie, die EcoSynthetix bietet, soll bei Sonae auch an anderen Standorten für verschiedene Produkt-Typen eingeführt werden. »Wir haben eine industrielle Unternehmensseele und glauben an langanhaltende Partnerschaften«, sagt Rui Correia, CEO von Sonae Arauco.