Am 23. September lädt der Fachverband Baden-Württemberg zum Schreinertag ein. Die Veranstaltung findet in diesem Jahr beim Maschinenhändler Grupp in Nattheim statt. Das Programm besteht aus Vorträgen zu aktuellen Themen wie z.B. »Smart home – Digitalisierung & Design« oder »Hören Sie auf zu werben. Betreiben Sie Marketing.« Rund 65 Zulieferer aus Industrie, Handel und Dienstleistung präsentieren sich auf dem begleitenden Marktplatz und teilweise auch in 20-minütigen Vorträgen. Die Ehrung junger Schreiner, Verleihung des Thalhofer-Innovationspreises und des Festool-Effizienz-Oskars runden traditionell das Programm ab. Für den musikalischen Ausklang sorgt die schwäbische Kultband »Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle«. Erwartet werden rund 700 Teilnehmer: Unternehmer, Angehörige, Mitarbeiter.

Infos unter www.schreiner-bw.de