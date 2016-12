Schreibtisch von Vito Roos auf Platz 1 in Rheinland-Pfalz

Ein Schreibtisch aus Nussbaum mit einem filigranen Untergestell hat Vito Roos aus Trier den Sieg im Wettbewerb »Die Gute Form – Tischler gestalten ihr Gesellenstück« 2016 auf rheinland-pfälzischer Landesebene eingebracht. Die Preisverleihung fand am 1. Dezember im »Museum für Antike Schifffahrt« in Mainz unter der Schirmherrschaft von Landtagspräsident Hendrik Hering statt.

Die Jury begründete ihre Entscheidung für das Gesellenstück von Roos mit den Worten: »Dieser Schreibtisch besticht durch seine eigenständige Wirkung, die sich in die unterschiedlichsten Raumatmosphären hineindenken lässt. Mit einer stimmigen Materialauswahl und der perfekten Verarbeitung spricht dieser Tisch in Nussbaum seine eigene Formsprache.« Roos und sein Ausbildungsbetrieb Holzlust Johannes Kreten aus Schweich konnten sich nicht nur über den ersten Platz, sondern auch über ein Preisgeld in Höhe von 500,– Euro freuen.

Der zweite Platz ging an Felix Riehm vom Ausbildungsbetrieb Schreinerfarm in Frankenthal. Er begeisterte die Jury mit einem reduzierten Schreibtisch in massiver Esche namens »X-55«. Den dritten Platz erreichte Max Busch vom Ausbildungsbetrieb Theo Nollen aus Winningen, der mit einem Kombinationsmöbel in Esche und Räuchereiche antrat. Eine Belobigung erhielten Lars Krischer und Martin Leidig.

Die Jury setzte sich in diesem Jahr zusammen aus Prof. Brigitte Steffen von der Fakultät Textil & Design an der Hochschule Reutlingen, Frank Sprenger von der Handwerkskammer Koblenz und Regina Adamczak, Schreinermeisterin und Redakteurin bei der Fachzeitschrift BM.

Insgesamt hatten sich 27 junge Tischlerinnen und Tischler mit ihren Gesellenstücken beworben. Beim Bundesentscheid 2017 wird Vito Roos Rheinland-Pfalz gemeinsam mit dem Zweitplatzierten Felix Riehm vertreten.