Runde 4 für Alfred-Jacobi-Preis in NRW

Der Fachverband Tischler NRW verleiht in diesen Jahr zum vierten Mal den Alfred-Jacobi-Preis für innovative Ideen im Betrieb. Beim Wettbewerb in diesem Jahr können sich Tischlereien bewerben, die mit innovativen und praxiserprobten Entwicklungen in den Bereichen Digitalisierung und Nachwuchsarbeit überzeugen. Die Sieger werden beim Treffpunkt Tischler am 8. September 2017 in Bochum gekürt.

Alle Betriebe, die sich am Wettbewerb beteiligen möchten, müssen ihre Bewerbungsunterlagen bis 31. Mai 2017 beim Fachverband Tischler NRW einreichen. Aufgerufen zum Innovationswettbewerb sind alle Tischlerbetriebe in NRW. Das Preisgeld beträgt insgesamt 12.000 Euro. Pro Kategorie werden jeweils 3.000, 2.000 und 1.000 Euro an die drei Erstplatzierten vergeben. Über die Vergabe der Preise entscheidet eine fünfköpfige Jury.