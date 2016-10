Reinhold Rogage hört auf

Reinhold Rogage hat zum 30. September sein Verkaufsgebiet Saarland und Teile von Rheinland-Pfalz an Homag Deutschland übergeben. Er zieht sich mit seiner Firma Wotec in Rennerod altersbedingt zurück. 38 Jahre war er im Vertrieb von Holzbearbeitungsmaschinen tätig und hat davon acht Jahre als Gebietsleiter direkt in der Homag Group gearbeitet Die letzten 20 Jahre war er als autorisierter Vertriebspartner für Teile der Region Rheinland-Pfalz und das Saarland tätig. Gemeinsam mit seinem Team betreute Rogage zuletzt rund 500 kleinere und mittlere Handwerksbetriebe.

Tobias Schaible, Geschäftsführer bei Homag und Chef von Homag Deutschland, bezeichnete Reinhold Rogage als einen »Verkäufer aus Leidenschaft«. Er habe mit hohem persönlichen Engagement die Kunden begeistert hat und den Markt in seiner Region für die Homag Group zum Blühen gebracht, so Schaible weiter.

Als sichtbares Zeichen dieser herausragenden Leistungen wurde dem gelernten Tischlermeister 2015 auf der Ligna die höchste Vertriebsauszeichnung der Homag Group, die goldene Ehrennadel mit Brillant, verliehen.

Zuständig für das Verkaufsgebiet sind bei Homag Deutschland ab sofort Bernd Ludchen und Ferdinand Lüke, die beide über große Erfahrung im Vertrieb von Holzbearbeitungsmaschinen verfügen. Die Übergabe läuft bereits seit Februar.