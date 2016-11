Reichert Holztechnik reduziert Schadstoffausstoß

Reichert Holztechnik in Pfalzgrafenweiler hat im November mit dem Bau einer schadstoffreduzierenden Abluftreinigung begonnen. Der Schwarzwälder Lackspezialist investiert insgesamt eine halbe Million Euro in ein Biofilter-System, das Belastungen bei lösemittelhaltigen Lackierungen auf geringe Werte senkt. Das umweltfreundliche Anlagenkonzept basiert auf der Wirkung von Mikroorganismen, die in einem Biofilter auf einem festen Trägermaterial leben. Diese sind in der Lage, luftverunreinigende organische und auch einige anorganische Abluftinhaltsstoffe biochemisch zu oxidieren und in unschädliche Stoffe umzuwandeln, deren Geruch nicht mehr wahrnehmbar ist. Dadurch verbleiben keine schadstoffspezifischen Rückstände. Die gereinigte Abluft verlässt die Biofilter-Anlage zudem absolut staubfrei.

»Wir setzen vorzugsweise lösemittelfreie oder lösemittelreduzierte Lacksysteme ein. Jedoch lassen sich die hohen Qualitätsansprüche unserer Kunden in puncto Hochglanz-Oberflächen damit nicht uneingeschränkt realisieren«, erklärt Jürgen Gaiser, technischer Leiter von Reichert Holztechnik. Deshalb investiere das Unternehmen derzeit erheblich in innovative Technologien, um die faszinierende Brillanz lösemittelhaltiger Lackierungen schadstoffarm zu produzieren.