ProWood Stiftung vergibt Technologiepreise

Im Rahmen der Eröffnungsfeier zur Ligna im Schloss Herrenhausen in Hannover wurde der Technologiepreis der ProWood Stiftung vor mehr als 300 Gästen vergeben. Den 1. Preis in der Kategorie Fachschulen erhielt in diesem Jahr Martin Seidl von der Meisterschule für Schreiner Garmisch-Partenkirchen, mit seiner Vorrichtung zum Herstellen von Rundstäben an der Tischfräse. Ausschlaggebend für die Jury war die »sofortige Umsetzbarkeit und damit die hohe Praxisrelevanz«.

Den 1. Preis in der Kategorie Hochschulen und Fachhochschulen erhielt Ruven Weiss von der Hochschule Konstanz für seine Masterarbeit »Temperaturregelung der Funktionsschicht eines Nullfugenkantenbandes«. Die hohe Bearbeitungstiefe und das systematische Vorgehen von Weiss überzeugten nicht nur seine Betreuer sondern auch die Jury.

Der 1. Preis in der Kategorie Promotionen ging an einen Absolventen des IfW der Universität Braunschweig für seine Dissertation zu »Werkezugspindeln mit integrierten Sensoren zur Maschinen- und Prozessüberwachung in Hobel-und Kehlmaschinen«. Die besondere Herausforderung der Dissertation waren die unterschiedlichen messtechnischen Anforderungen an die Erfassung der Spannkraft, der Wuchtgüte und der Prozesskräfte. Die Jury überzeugte die Arbeit durch ihre hohe Relevanz für das sichere Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen.

Der Technologiepreis der ProWood Stiftung prämiert herausragende schulische und studentische Arbeiten zu innovativen Technologien und Dienstleistungen für die Holzbe- und –verarbeitung. Die eingereichten Arbeiten werden nach Kriterien wie Innovationsgehalt, Praxisrelevanz, Stiftungsrelevanz und dem formalen Gesamteindruck von einer Fachjury bewertet.