Profine Group baut Standort Pirmasens weiter aus

Die Profine Group investiert am Unternehmensstandort Pirmasens. Der weltweit agierende Hersteller von PVC-Profilen für Fenster und Türen hat von der Stadtverwaltung ein 70.000 m2 großes Grundstück erworben; es befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite der an das bestehende Betriebsgelände angrenzenden Bundesstraße B10. Ab Sommer 2018 plant Profine den Ausbau des weltweit größten Produktionsstandortes.

Nach Angaben des geschäftsführenden Gesellschafters Dr. Peter Mrosik will Profine bis 2022 eine zweistellige Millionen-summe investieren. »Wir schreiben hier schwarze Zahlen und arbeiten am Fenster der Zukunft«, so Dr. Mrosik. Ob in Pirmasens letztlich auch das zentrale Lager für ganz Europa entstehe, lässt er zwar noch offen, die günstige Lage in Europa spreche aber grundsätzlich nicht dagegen. Die Expansion in Pirmasens würde auch ein weiteres Wachstum der Belegschaft mit sich bringen, so Dr. Mrosik weiter.

Hintergrund der Investition ist die weitere Expansion des Unternehmens, das mit seinen aktuell 1.200 Arbeitsplätzen am Standort zu den größten Arbeitgebern der westpfälzischen Stadt gehört. Im Jahr 2016 hat die Profine Group rund 700 Mio. Euro umgesetzt. 2017 werden in Pirmasens voraussichtlich 90.000 Tonnen Fensterprofile und Kunststoffplatten produziert und damit rund zehn Prozent mehr als im Vorjahr.