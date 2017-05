Preis für einen besonderen Verbinder

Der Trägerverein des Instituts für Holztechnologie Dresden (IHD) hat den Innovationspreis 2017 an eine Arbeit zur Entwicklung eines Verbinderbeschlags zur werkzeuglosen Montage von Möbeln vergeben. Tony Gauser, Linda Geißler und Matthias Weinert vom IHD entwickelten in einem durch das BMWi geförderten Projekt einen Verbinderbeschlag, der eine sichere, fehlertolerante und werkzeuglose Montage von Möbelbauteilen sowohl für den Wohn- als auch für den Nichtwohnbereich ermöglicht. Der bereits durch ein Patent geschützte Beschlag ist preiswert im Spritzgussverfahren herstellbar und besteht aus Klappbolzen, Beschlagbett und Hülse. Die besondere Herausforderung des Erzeugens einer Vorspannung zur Absicherung einer ausreichenden Stabilität wurde derart erreicht, dass das Möbelelement mit der eingebrachten Hülse auf den Bolzen gesteckt wird, der in einer geneigten Schiene gelagert ist.

Christiane Hartwig-Gerth, die Vorsitzende der Jury, begründete die Vergabe des Preises mit der innovativen, außerordentlich preisgünstigen Technologie und der breiten Anwendbarkeit. Die durch die geschickte Gestaltung ausgeschlossene Fehlbedienung, die geringen Anforderungen beim Einbringen und Verwenden des Beschlags sowie die durch die Vorspannung erreichte dynamische Belastbarkeit der werkzeuglos zu montierenden Konstruktion überzeugte die Jury von der Preiswürdigkeit der Entwicklung.

Die Verleihung des Preises fand im Rahmen der Veranstaltungen aus Anlass des 25-jährigen Bestehens des Trägervereins des IHD statt.