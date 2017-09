Politik und Öffentlichkeit zeigt Interesse an Schreinereibetrieben

Am Wochenende vom 16. und 17. September öffneten zahlreiche Schreinereibetriebe aus ganz Rheinland-Pfalz ihre Werkstätten für interessierte Besucherinnen und Besucher. Sie boten vielfältige Einblick in die Tätigkeiten ihres Berufs.

Die Schirmherrschaft für den Tag des Tischlerhandwerks hatte Malu Dreyer, Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz übernommen. Sie besuchte den Betrieb der Schreinerei Adams in Trier. »Das Handwerk ist das Rückgrat unserer Wirtschaft in Rheinland-Pfalz. Egal, was wir tun, das Handwerk ist immer drin«, so Dreyer.

Der Tag des Tischlerhandwerks, der erstmalig im Jahr 2011 stattfand, stand unter dem Motto »Vielfalt nach Maß«. Davon konnten sich zahlreiche Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker ein Bild in den teilnehmenden Betrieben machen. In Rheinland-Pfalz unterwegs waren Doris Ahnen (Finanzministerin), Hans-Josef Bracht (Vizepräsident des Landtags), David Langner (Staatssekretär Sozialministerium), Ingrid Schüttler (Referentin Wirtschaftsministerium) und Peter Bleser (Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft). Neben weiteren zahlreichen Bundes- und Landespolitikern waren auch viele Gäste aus der Kommunalpolitik vertreten.

Der Tag des Tischlerhandwerks informiert aber insbesondere Besucherinnen und Besucher aus der Nachbarschaft der Betriebe und ermöglicht ihnen einen Blick hinter die Kulissen. »Das Schreinerhandwerk liefert individuelle und zielgerechte Lösungen und garantiert darüber hinaus nachhaltigen Service«, erklärt Hermann Hubing, Geschäftsführer des rheinland-pfälzischen Landesinnungsverbandes für das Schreinerhandwerk. Der Tag des Tischlerhandwerks biete eine gute Gelegenheit, um genau das zu zeigen. Nicht nur bestehende Kundenbeziehungen können gepflegt, sondern auch persönliche Kontakte zu potenziellen Neukunden aufgebaut und Nachwuchskräfte begeistert werden.

Der Tag des Tischlerhandwerks Rheinland-Pfalz findet alle zwei Jahre statt. Organisiert wird er vom Fachverband Leben Raum Gestaltung Rheinland-Pfalz, dem Landesinnungsverband für das Tischlerhandwerk, Bestattungs- und Montagegewerbe. Der nächste Tag des Tischlerhandwerks Rheinland-Pfalz findet 2019 statt.