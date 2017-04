Pfleiderer verbessert Ergebnis

Die Pfleiderer Group hat ihren Jahresabschluss für das Jahr 2016 veröffentlicht. Die nachhaltige EBITDA-Marge erreichte demnach mit 15,5 Prozent vom Umsatz den höchsten Wert der vergangenen 20 Jahre. Die Ergebnisverbesserung wurde durch Synergien aus der Integration der west- und osteuropäischen Geschäftssegmente der Gruppe, Verbesserungen beim Produktmix und durch eine nachfragebedingt hohe Kapazitätsnutzung der Werke erreicht, hieß es. Auch der steigende Anteil an höherwertigen und damit margenstärkeren Produkten, die vergangenes Jahr 65 Prozent des Umsatzes ausmachten, sowie die Rohstoffpreise hätten positive Auswirkungen auf die Ertragslage gehabt.

Der Konzernumsatz ging leicht um 2,4 Prozent auf 960 Mio. Euro zurück (2015: 985 Mio. Euro), bedingt durch niedrigere Verkaufspreise und negative Wechselkurseffekte. Gleichwohl erzielte Pfleiderer ein starkes Absatzplus über alle Bereiche, vor allem bei höherwertigen Produkten.

Das um nicht-nachhaltige Effekte bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 12,5 Prozent und erreichte 149 Mio. Euro.

Für das laufende Jahr plant Pfleiderer Investitionen von mehr als 60 Mio. Euro. Im Vordergrund stehen dabei die Fertigstellung und Inbetriebnahme der neuen Schleifstraße in Europas größtem Spanplatten-Produktionswerk in Neumarkt sowie eine neue Lackierungstechnologie am Standort Leutkirch.