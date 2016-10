Peter Maly zeigt Entwürfe aus vier Jahrzehnten

Der vielfach ausgezeichnete Designer und Innenarchitekt Peter Maly gilt als Protagonist der Langlebigkeit, seine Entwürfe verkörpern Klarheit und Funktionalität. Aktuell plant er die Ausstellung »Peter Maly – Arbeiten aus vier Jahrzehnten«, die vom 25. November bis 21. Januar bei Designxport in der Hamburger Hafencity zu sehen sein wird.

Malys Schaffenskreis begann mit einer Ausbildung zum Schreiner und führte über das Studium der Innenarchitektur in Detmold 1960 direkt zu »Schöner Wohnen« nach Hamburg. 1970 gründete der Gestalter sein eigenes Designstudio in Hamburg, das er 2006 nach Aumühle verlegte. In seinen Möbeln, Leuchten, Teppichen, Musikinstrumenten und innenarchitektonischen Konzepten paaren sich Purismus und Funktionalität mit exzellenter Verarbeitung. Selbst die Herausforderung, neue Klaviere und Konzertflügel für ein zeitgenössisches Interior Design zu gestalten, nahm er gelassen an: »Ich schaue immer nach vorn, bleibe zeitgenössischen Bedürfnissen verpflichtet«, so Maly. Wie weit dieser Blick immer noch trägt, wird in seiner neuen Ausstellung zu sehen sein.

An der Seite moderner Klassiker finden sich aktuelle Entwürfe und Exponate, die in den Kollektionen namhafter Hersteller vertreten sind. Großformatige Zeichnungen und perspektivische Darstellungen vertiefen den Einblick in die Planungs- und Entwurfsarbeit des international tätigen Gestalters, dessen Leben und Werk mit der Designmetropole Hamburg untrennbar verbunden ist.