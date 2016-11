Palette CAD veranstaltet ersten Holzkongress

Das Stuttgarter Softwarehaus Palette CAD lädt Anwender aus der Holzbranche zu einem Erfahrungsaustausch ein. Der »PaletteCongress« findet am 29. November in Nürnberg statt. Als Themen werden die neue Holztechnik 4.0, die Planung eigener Objekte, die Arbeit mit 2D- und 3D-Ansichten sowie die Anbindung an Bearbeitungszentren im Mittelpunkt stehen. Fachbetriebe und Planer aus der Holzbranche sowie die Spezialisten von Palette CAD werden vor Ort für Diskussionen, Vorträge und Workshops zur Verfügung stehen. Der Erfahrungsaustausch soll den Teilnehmern Inspirationen zum schnelleren Planen und effizienteren Produzieren vermitteln.

Die Teilnahme am Kongress ist kostenlos. Anmeldungen sind unter unter congress@palettecad.com möglich.