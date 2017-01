Offenes Wohnen neu gedacht

Der New Yorker Produktdesigner Todd Bracher stellt in der Installation »Das Haus« auf der IMM Cologne 2017 Elemente des Wohnens neu zusammen. Sein Konzept: Unterschiedlich gestaltete und möblierte Zonen gehen fließend ineinander über.

Das Haus ist im Januar 2017 zum sechsten Mal ein zentrales Design-Event der Kölner Möbelmesse. Mit einer Wohnhaus-Simulation aus Architektur, Interior Design und Möblierung erhält jährlich ein junger, einflussreicher Gestalter die Gelegenheit, seine Ideen zeitgenössischen Wohnens einem internationalen Fachpublikum vorzustellen. Für die sechste Ausgabe wurde der US-amerikanische Designer Todd Bracher nominiert. Sein Entwurf zeichnet sich in der äußeren Wahrnehmung durch architektonische Klarheit aus: Unter einem schwebenden Dach greifen zwei Volumen ineinander, ein von Regalwänden gebildeter Raum mit halbtransparenter Hülle sowie ein schwarzer Würfel, über dem ein leuchtender Mond zu stehen scheint; im Winkel der Raumkörper eine Dusch- und Waschzone. Todd Bracher löst die traditionelle Raumfolge Zimmer-Küche-Diele-Bad in drei Zonen auf, die ineinander übergehen: eine der Versorgung, eine der Erholung und eine der Hygiene.

Warum wohnen wir, wie wir wohnen? Warum sind unsere Wohnungen eckig? Wie viel Wand brauchen wir, um uns wohlzufühlen, und warum bevorzugen wir bestimmte Möbel? Welche Prioritäten setzen wir in Bezug auf Funktionalität, Ästhetik oder Tradition? Welche Farben und Materialien geben uns ein gutes Gefühl, welche sind nachhaltig? Für den Designer Todd Bracher ist »Das Haus« eine Gelegenheit, die tradierte Vorstellung vom zeitgenössischen Wohnen zu hinterfragen: »Das Zuhause stellt eine elementare Synthese aus Bedürfnissen und Funktionen dar, ganz darauf abgestimmt, seine Bewohner in ihrem Alltag und ihrer Entwicklung zu unterstützen. Wir werden Grundlagen überdenken, die das Heim definieren, und uns ansehen, ob sie den Anforderungen der heutigen Welt entsprechend ausgelegt sind.«

Analyst, Minimalist, Übersetzer

Todd Bracher ist eine der führenden Persönlichkeiten der amerikanischen Designszene. Im Jahr 1974 als Sohn eines Tischlers in New York geboren, studierte er Design am renommierten Pratt Institute. Zwischen seinem Abschluss und der Gründung eines eigenen Studios liegt eine bemerkenswerte Reise durch die unterschiedlichen Kulturen und Designtraditionen der alten Welt: An der Dänischen Designschule in Kopenhagen absolvierte er einen Masterstudiengang im Fachbereich Design; über Stationen in Mailand, Paris sowie bei Tom Dixon in London war er bereits als Design-Professor der École supérieure d’art et de design in Reims und als Art Director der dänischen Luxusmarke Georg Jensen tätig, bevor er sich 2007 wieder in New York niederließ und die Entwicklung seines eigenen Studios in Brooklyn vorantrieb. Sein Anspruch: Alles, was er macht, soll selbsterklärend sein. Eine gute Voraussetzungen, um »Das Haus« zu einem Ort echter Inspiration werden zu lassen, der über die Anhäufung von Einrichtungsgegenständen hinausgeht. –JN

Steckbrief

Das Haus ist eine experimentelle Einrichtungsstudie, die seit sechs Jahren zur IMM Cologne jeweils von einem jungen Gastdesigner gestaltet wird – zu sehen vom 16. bis 22. Januar 2017 in Halle 2.2 unter der Rubrik Pure Editions. www.imm-cologne.de

Der Designer

