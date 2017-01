Nach Wachstum Neugliederung bei SCM Deutschland

Die SCM Group Deutschland hat auf ihr Wachstum im konsolidierten Auftragseingang von zuletzt 40 Prozent mit einer strategischen Neuausrichtung wichtiger Geschäftsbereiche reagiert.

Die Vertriebsleitung, Markt- und Händlerbetreuung aller Produktbereiche für Industrie und Handwerk übernimmt Christopher Moore. Die Bereiche Kundendienst, After Sale-Betreuung und Serviceleitung werden von Koen Vanrintel geleitet. Verantwortlich für die Bereiche Finanzen, Controlling, Personalwesen und Logistik ist Roberto Hernandez.

Die konsequente Ausrichtung an Kundenbedürfnissen und Marktanforderungen mache außerdem eine deutliche Aufstockung des Mitarbeiterstammes in allen relevanten Bereichen und eine Veränderung der Infrastruktur am Nürtinger Firmensitz erforderlich, teilte das Unternehmen weiter mit.