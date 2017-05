Weinig verlost auf der Ligna in Hannover einen Kult-Vierseiter »Cube« unter seinen treuen Kunden. Teilnahme-Coupons iegen am Messestand aus oder können unter ligna.weinig.de heruntergeladen werden. Die Abgabe ist ausschließlich am »Winner’s Point« auf der Messe möglich. Der Gewinner wird nach Messeschluss bekanntgegeben.