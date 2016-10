Manuel Grün ist neuer Vorsitzender des Bundesverbandes Innenausbau, Element- und Fertigbau (Bief). Der Schwabe wurde einstimmig auf der diesjährigen Mitgliederversammlung in Winnenden zum Nachfolger von Burkhard Okel gewählt, der nach sechs Jahren an der Verbandsspitze auf eigenen Wunsch zurücktritt. Als weitere Vorstandsmitglieder wiedergewählt wurden Gerhard Gruber aus Rötz-Bernried in der Oberpfalz und Peter Stelly aus Weissach im Tal.