Maka zeigt Relevanz von Synergien

Digitalisierte Produktion braucht Synergien – das verdeutlichte Klaus Kern, einer der beiden Maka-Geschäftsführer beim »Kompetenztag Holz«. Rund 30 Unternehmen aus ganz Deutschland kamen, um sich zu informieren.

Neben Maka und DPS standen den Fachbesuchern Experten der Gastfirmen AKE Knebel und Direkt CNC-Systeme zur Verfügung. Als Beispiel für gelungene integrierte Kundenprojekte stellte Maka eine Lösung für MM Systemholz vor. Für das Holzbau-Unternehmen in Gaishorn am See wurde eine hochautomatisierte BSH-Anlage erstellt, bei der die Generierung der CNC-Programme mit Hilfe von DPS-Software komplett vom Büro aus erfolgt. Viel Beachtung fand auch die Live-Vorführung der Industrie 4.0 Lösung anhand des bereits erfolgreich installierten Systems Festo.

Den Abschluss der Veranstaltung bildete ein Rundgang durch das Werk in Nersingen. Die beiden Geschäftsführer Klaus Kern und Dr. Jens Muckli konnten den Besuchern eine voll ausgelastete Produktion zeigen.