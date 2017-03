Mabo freut sich über 20 erfolgreiche Jahre

Mabo aus dem niedersächsischen Bohmte feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Das familiengeführte Großhandelsunternehmen bietet ein umfangreiches Vollsortiment namhafter Hersteller aus dem Bereich »Küche, Bad und Lichtlösungen« an. Der aktuelle Katalog 2017 ist 416 Seiten stark.

Gegründet wurde die heutige Mabo (Michael aus Bohmte) GmbH als »Mabo Leuchten GmbH” im Jahr 1997 durch Siegfried Michael. Der Fokus lag auf der Produktion und dem Vertrieb von Stahlblech-Flachleuchten, einem für damalige Zeiten modernen Produkt.

Der Fachhandel verlangte jedoch mehr und so wurde das Angebot an Produkten rund um den Bereich Küchenzubehör erweitert. Der erste Katalog wurde gedruckt und an den Fachhandel in ganz Deutschland verschickt. Die Weiterentwicklung zum Vollsortimenter war nicht aufzuhalten und weitere Rubriken »Rund ums Badzubehör« kamen hinzu.

Mit dem Wachstum verbunden war das Erweitern der Lagerhallen, der Ausbau des Logistikbereichs und des Bürotrakts. Sollten weitere Anbauten erforderlich sein, so ist dies am Standort Bohmte gewährleistet.

Die Aus- und Weiterbildung wird bei Mabo groß geschrieben. Das Unternehmen bildet seit 2003 junge Berufsanfänger zu Groß- und Außenhandelskaufleuten aus. Auch eine Fortführung des Familienunternehmens ist durch Oliver Pingel, Mann der ersten Stunde, Prokurist und Mitglied der Geschäftsleitung, und Matthias Michael, jüngster Sohn von Siegfried Michael gesichert.