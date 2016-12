Leitz weiht Service- und Dienstleistungszentrum ein

Leitz hat im Oktober sein internationales Service- und Dienstleistungszentrum in Neresheim eröffnet. Es dient ab sofort dem ehemaligen Schärfdienst aus Nördlingen als neue Heimat. Zusätzlich wurde am Standort auf der Ostalb für den internationalen Service ein modernes und zukunftsorientiertes Trainingszentrum mit starkem Praxisbezug geschaffen.

Gemeinsam mit den Geschäftsführern der weltweiten Vertriebs- und Serviceniederlassungen übergaben die Gesellschafterinnen Dr. Cornelia Brucklacher und Monika Brucklacher das Service- und Dienstleistungszentrum seiner Bestimmung. Die Idee zum neuen Zentrums in Neresheim stammt noch vom jüngst verstorbenen Dr. Dieter Brucklacher und wurde von ihm im Jahr 2014 entwickelt. Das Konzept sieht eine Zentralisierung der Kompetenz an einem Standort vor, um so ein weltweit einheitliches Service- und Dienstleistungsangebot bieten zu können.

»Das neue Leitz Service- und Dienstleistungszentrum in Neresheim ist das Herzstück und Aushängeschild unseres Leitz-Service- und Dienstleistungs-Konzepts, was wir im Dienste unserer Kunden weltweit selbstverständlich weiter ausbauen werden«, betonte Jürgen Köppel, Sprecher der Geschäftsführung des Werkzeugherstellers.