Leichtbau wird zum Thema in der Ausbildung

An der Fachschule für Holztechnik in Beckum fand im Juli zum ersten Mal ein Leichtbautag statt, bei dem es darum ging, Leichtbaukonstruktionen in der holzhandwerklichen Ausbildung zu etablieren. Der Programm des Tages beschäftigte sich mit zentralen Fragestellungen zu modernen Leichtbauwerkstoffen und deren Verarbeitungs- und Verbindungstechnik. Dabei ging es unter anderen darum, wie mit weniger Material- und Energieeinsatz die Funktionalität und Stabilität im Möbel- und Innenausbau gesteigert werden kann.

In Beckum stellten Experten der Hochschule Ostwestfalen-Lippe neben den etablierten Leichtbau-Verbindungstechniken von Hettich, Würth und Kettler auch ihre eigenen Forschungs- und Entwicklungsergebnisse vor – unter anderem das patentierte und auf herkömmlichem Weißleim basierende Befestigungssystem »Go.Fast«. Es wurde bereits im Mai auf der Interzum in Köln und der Ligna in Hannover vorgestellt.

Mit Marlon Junker und Dennis Jeske, die im Rahmen ihres Studiums am Projekt »Lehramt studieren« der Hochschule OWL teilnehmen, waren auch zwei Studierende aus dem zweiten Fachsemester des Bachelor-Studiengangs Holztechnik in die Veranstaltung in Beckum eingebunden. Sie sammelten erste Erfahrungen als Übungsleiter und führten gemeinsam und in eigener Regie erfolgreich einen Workshop zur handwerklichen Schmalflächenbeschichtung von Wabenplatten an der Tischfräse in der Tischlerei Fridtjof Geldermann durch.

Gemeinsame Veranstalter des Leichtbautags waren die Interessengemeinschaft Leichtbau Igel und der Studiengang Holztechnik der Hochschule Ostwestfalen-Lippe.