Ladenbau erwartet auch 2017 Wachstum

Die deutsche Ladenbaubranche blickt auf ein erfolgreiches Jahr mit einer stabilen Auftragslage zurück: 44 Prozent der Unternehmen vermelden in der letzten Umfrage des DLV – Netzwerk Ladenbau einen Zuwachs bei den Auftragseingängen, 27 Prozent sprechen von einer gleichbleibenden Lage und 29 Prozent von einem Rückgang.

»Dies sind zwar schwächere Zahlen als in den Quartalen zuvor, angesichts des starken Auftragsniveaus der Vormonate jedoch nach wie vor erfreulich«, erläutert Dr. Wolfram Krause, Geschäftsführer des DLV die Lage.

Für 2017 erwartet die Mehrzahl (59 Prozent) einen Zuwachs bei den Aufträgen, nur 20 Prozent gehen von einer angespannteren Lage aus. Die größten Herausforderungen im neuen Jahr sehen die Befragten in der Ausrichtung ihres Unternehmens auf die Digitalisierung, die umfangreichen Ansprüche der Kunden und auf die Änderungen in der internationalen Zusammenarbeit.

Denn die Anforderungen im Handel und Ladenbau werden sich weiterhin gravierend ändern, so Krause. Die derzeitigen Entwicklungen verlangten den ladenbaubeteiligten Unternehmen in ihren Aktivitäten vor allem Flexibilität ab. Ein tiefes Know-how über die unterschiedlichen Gewerke hinweg setze der Kunde heute voraus. »Der Verband steht mit seinen Leistungen hier als wichtiger Ansprechpartner zur Seite und unterstützt die Mitgliedsunternehmen dabei, ein kompetentes Netzwerk auszubauen«, so Krause weiter.

Der Messestand auf der im März in Düsseldorf anstehenden EuroShop bilde daher eine Anlaufstelle für den interdisziplinären Austausch zwischen Ladenbauprofis und Handel. Mit dabei seien Unternehmen aus dem Bereich Ladenbau, Bodenbelagshersteller, Vor- und Zulieferanten, Verkaufsförderung am POS und Dienstleister.

Einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen erhalten Ladenbaubeteiligte am DLV-Gemeinschaftsstand im Branchenreport »Ladenbau Themen.Trends.Technologien.«, den der DLV zur EuroShop kostenfrei auslegt.