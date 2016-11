Koelnmesse übernimmt ZOW

Die Koelnmesse holt sich die Alleinherrschaft im Bereich Möbelzulieferindustrie zurück. Mit der Übernahme der ZOW bietet der Veranstalter der Interzum der Branche in Zukunft zwei Plattformen, um den weltweiten und den regionalen Markt abzudecken. Infolge der Übernahme geht die ZOW in den Zweijahresrhythmus und findet das nächste Mal vom 6. bis 8. Februar 2018 in der gewohnten Tagefolge statt.

»Mit dieser strategischen Übernahme baut die Koelnmesse ihre Position als führender Messeveranstalter weltweit für das Thema Furniture und Interior Design weiter aus«, so Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse.

Der Holz- und Möbelindustrie in Nordrhein-Westfalen beurteilt die Vereinbarung zwischen den Messeveranstaltern positiv: »Wir begrüßen außerordentlich die Übernahme der ZOW durch die Koelnmesse, weil wir damit eine strategisch optimale Ergänzung zur Interzum als internationale Leitmesse für den Möbelzuliefersektor sehen. Die Möbelindustrie braucht aus unserer Sicht sowohl eine internationale Leitmesse wie die Interzum als auch ein in der Region ansässiges Forum als Arbeitsplattform wie die ZOW«, so Dr. Lucas Heumann, Hauptgeschäftsführer Verbände der Holz- und Möbelindustrie Nordrhein-Westfalen.

Die ZOW wurde als Pendant zur MOW erstmals im Jahr 1995 veranstaltet. An der Erstausgabe der Messe nahmen 49 Aussteller teil. Im Rekordjahr 2008 stellten 771 Unternehmen aus und über 16.000 Besucher kamen ins Messezentrum nach Bad Salzuflen. In diesem Jahr betrug die Zahl der Aussteller 263, und es wurden rund 9.000 Besucher gezählt.