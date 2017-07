Koelnmesse bringt Thema Licht auf die IMM Cologne

Die Koelnmesse integriert das Thema Licht ins Messekonzept der kommenden IMM Cologne 2018, die vom 15. bis 21. Januar in Köln stattfinden wird. Von dekorativen Leuchten über Beleuchtungssysteme bis hin zum Thema digitale Lichtsteuerung werden die Messebesucher das Thema live in all seinen Facetten erleben können, so die Messeveranstalter. Insbesondere in der Halle »Pure Editions« und der neuen Halle »Pure Architects« wird das Thema Licht im Fokus stehen.

»Durch die Individualisierung und Digitalisierung im Bereich Living ist ein Bedarf nach ganzheitlichen Wohnkonzepten entstanden,« erklärt Arne Petersen, Leiter des Geschäftsbereichs Messemanagement der Koelnmesse. Auf der Messe wolle man ein Gesamtbild der Möglichkeiten vom Wohnen vermitteln. »Man muss die Verbindungen zwischen Licht und Möbel, zwischen Licht und Textil aufzeigen«, so Petersen weiter.

Das Thema Licht wird im Januar 2018 unter zwei Hauptaspekten beleuchtet: zum einen das dekorative Licht in vielfältigsten Formen und Leuchten-Designs; und daneben das technische Licht mit komplexen und komfortabel steuerbaren Beleuchtungslösungen.