Koch jetzt Alleininhaber von Lehbrink

Die Anteile am Maschinenbauer Lehbrink, die bislang von der ehemaligen Inhaberfamilie gehalten wurden, sind Ende Dezember von der Koch-Gruppe übernommen worden. Das 1950 gegründete Traditionsunternehmen aus Oehrlinghausen befindet sich nun ganz im Besitz der Unternehmerfamilie Koch und soll so weiter die Stellung der Gruppe als ein Weltmarktführer im Bereich Maschinenbau für die Möbelindustrie festigen.

Lehbrink ist seit jeher auf die Produktion von Sondermaschinen für die Türen-, Zargen- und Möbelindustrie spezialisiert. Rund ein Jahr nach der Insolvenz erfolgte 2005 die Neugründung gemeinsam mit der Familie Koch, die bereits damals zwei Drittel am Unternehmen hielt. Der Sitz der neuen Firma befindet sich seitdem auf dem Gelände der Koch-Gruppe in Leopoldshöhe.

Dort steht nunmehr der zweite Generationswechsel in dem 1958 von Gerhard Koch gegründetem Unternehmen kurz bevor. 1994 übernahmen nach dem Ausscheiden des Vaters die beiden Brüder Eckart und Rüdiger Koch die Führung des Unternehmens. Seit dem frühen Tod seines Bruders im Jahr 2013, führte Rüdiger Koch die Geschicke der Firma zunächst alleine weiter. Ab 2017 will er sich schrittweise aus dem operativen Geschäft zurück, um die Führung an die nächste Generation zu übergeben. Seine Schwester Kerstin Koch-Ugolini, sein Neffe Christian, sowie sein Sohn Kristof agieren bereits als Geschäftsführer einiger Unternehmenszweige und werden in naher Zukunft immer weiter die Verantwortung der Gruppe übernehmen.