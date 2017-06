Knauf gewinnt »Stein im Brett«-Award

Knauf hat beim erstmalig vom Informationsdienstleister Ibau ausgelobten »Stein im Brett«-Award den ersten Platz in der Kategorie Trockenbau belegt. Ibau-Geschäftsführer Sven Hohmann überreichte in Iphofen eine Urkunde und die originelle Trophäe an Jochen Wenzel, Leiter Marketing Knauf Gruppe, und Peter Schmieder, Leiter Produkt-/Projektmarketing.

»Das klare Votum der Fachunternehmer ist eine tolle Bestätigung für die Marken-Wahrnehmung von Knauf und für alle unsere Mitarbeiter, die Tag für Tag im Markt ihren Beitrag hierzu leisten«, freut sich Wenzel über die Auszeichnung.

Im Rahmen des Awards gaben 3.000 Handwerksbetriebe aus unterschiedlichsten Gewerken im vergangenen Jahr ihre Meinung zu fast 300 Herstellern in insgesamt 26 Kategorien ab. Der jeweils Erstplatzierte wurde ausgezeichnet.