Jürgen Köppel wird Eumabois-Präsident

Auf der Eumabois-Generalversammlung am 8. und 9. September am Sitz des Schweizer Verbands in Luzern hat der Europäische Verband der Hersteller von Maschinen zur Holzbe- und -verarbeitung ein neues Führungsgremium gewählt. Neuer Präsident ist der amtierende CEO von Leitz, Jürgen Köppel, der zuvor in der Homag Group verschiedene Führungspositionen bekleidet hatte und dabei wesentlich zum Wachstum von Eumabois beitragen konnte. Köppel wird seine langjährige Erfahrung in der Holzbearbeitungsindustrie einbringen. Unterstützt wird er von Luigi De Vito, Leiter der Maschinenbauabteilung der SCM Group. Er wird das Gremium als Vizepräsident mit seiner internationalen Erfahrung bereichern.

Drei weitere neue Gremiumsmitglieder Mustafa Sabri Erol (Törk Makine), Samuel Hänni (Lamello) und Wolfgang Rohner (Schelling Anlagenbau) runden das Team aus Fachkräften ab. Der zum Rechnungsprüfer nominierte Erich Zeller bringt ebenso langjährige, bei Lamello und Eumabois gesammelte Branchenerfahrung mit und stellt seine Kompetenz in Sachen Finanzwesen in den Dienst des Gremiums.

Köppel sagte nach der Wahl: »Wir werden weiterhin an der Stärkung und am Erfolg der europäischen Industrie auf internationaler Ebene arbeiten«. Neben dem besonderen Augenmerk auf die Fachmessen setzt der Verband auch auf eine verstärkte Lobbyaktivität rund ums Thema Technologie und auf den Dialog mit der Europäischen Union.