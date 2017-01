Jeld-Wen startet Landing-Page zur Messe Bau

Der Türenhersteller Jeld-Wen hat mit beginn der Fachmesse Bau in München eine Landing-Page gestartet, um Besucher bei der Messeplanung und -vorbereitung zu unterstützen. Unter www.jw-dare2share.com finden Kunden und Interessenten auf der Website unterschiedliche Informationen. Unter anderem stellt das Unternehmen dort seine tägliche Standbesetzung vor. So kann sich jeder vorab informieren, wer an welchem Tag auf dem Messestand anzutreffen ist. Über den Button Terminvereinbarung kann direkt eine Kontaktaufnahme per E-Mail erfolgen.

Mit dem Thema der Seite »Dare2share« positionieren sich die Marken des Unternehmens Jeld-Wen, Dana, Kellpax und Kilsgaard als Teil einer länderübergreifen-den Türen-Community. »Zusammen mit Handwerk, Handel, Industrie, Architektur, Investoren und privaten Bauherren wollen wir in den kommenden Tagen in München das Ziel verfolgen, durch das gemeinschaftliche Teilen von Ideen und Erfahrungen unsere gemeinsamen Erfolgsaussichten im Türengeschäft überdurchschnittlich zu steigern«, so Marketing-Leiter Ralf Hoffmann.

Unter dem Hashtag #dare2share können Besucher Fotos, Videos und Kommentare posten, die dann auf der Jeld-Wen-Landingpage zusammengefasst werden.