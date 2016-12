Innenausbauer Kiess erhält Ausbildungs-Ass

Ausbildungs-Ass in Gold: Innenausbauer Alfred Kiess aus Stuttgart siegt dank vorbildlicher Initiativen im Bereich der Inklusion WJD/Thomas Rosenthal

Der Stuttgarter Innenausbauer Alfred Kiess ist mit dem Ausbildungs-Ass in Gold in der Kategorie Handwerk ausgezeichnet worden. Der Preis ist mit 2.500 Euro dotiert. Insgesamt hatten sich rund 190 Unternehmen und Initiativen um die begehrte Auszeichnung beworben, die zum 20. Mal von der Initiative »Junge deutsche Wirtschaft« – dem Zusammenschluss der Wirtschaftsjunioren Deutschland sowie der Junioren des Handwerks – und der Inter-Versicherungsgruppe vergeben wurde.

Im Rahmen einer Bildungspartnerschaft mit der »Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung in Stuttgart e. V.« absolvieren die Auszubildenden bei Kiess in ihrer Schreiner-Lehre eine Praktikumswoche in der Werkstatt der Lebenshilfe. Neben der fachlich und persönlich bereichernden Erfahrung für beide Seiten fördert dies auch den Abbau von Vorurteilen und Hemmungen im Umgang mit Vielfalt.

Dank einer weiteren Kooperation mit dem Paulinenhilfe Winnenden e. V. arbeiten derzeit fünf als schwerbehindert eingestufte Menschen im Unternehmen. Die Alfred Kiess GmbH zeigt mit ihrem Engagement, dass Ausbildung und Inklusion im Einklang miteinander funktionieren können.

Mit dem Ausbildungs-Ass werden Unternehmen und Initiativen ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise für die Ausbildung und Förderung von Jugendlichen einsetzen. Der Preis wird in drei Kategorien (Handwerk, Industrie-Handel-Dienstleistungen und Ausbildungsinitiativen) vergeben und ist mit insgesamt 15.000 Euro dotiert. Die Schirmherrschaft hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie übernommen.

Die Preise wurden übergeben von Michael Schillinger, Vertriebsvorstand der Inter-Versicherungsgruppe, Michaela Partheimüller, Bildungsbeauftragte im Bundesvorstand der Wirtschaftsjunioren Deutschland, und Marco Jaeger, stellvertretender Bundesvorsitzender der Junioren des Handwerks.