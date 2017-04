Auf www.homag.com soll zukünftig jeder Kunde und Interessent übersichtlich und schnell seine Informationen zu Produkten, Trends und Messen finden. Alle Produkte der Homag Group sind übersichtlich in einem Katalog gegliedert. Neuheiten und aktuelle Highlights sind auffallend gekennzeichnet. Über einen »Product-Finder« gelangt man in wenigen Klicks zum Wunschprodukt. Im Bereich »So produzieren Kollegen« plaudern Unternehmen aus allen Branchen in Videos und Reportagen aus dem Nähkästchen. Für Marketingleiter Alexander Prokisch ist die lange herbeigesehnte neue Website »eine weitere Vertriebsgesellschaft mit einem globalen Showroom«.