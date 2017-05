IHD eröffnet Konferenzzentrum

Das Institut für Holztechnologie Dresden (IHD) hat Anfang Mai sein neues Konferenzzentrum am Zelleschen Weg feierlich eröffnet. Das neue Gebäude mit einer nutzbaren Grundfläche (Keller- und Erdgeschoss) von 800 m² wurde mit Mitteln des Freistaats über die Sächsische Aufbaubank ab Baubeginn im März 2015 teilgefördert.

Mit einer Investition in Höhe von knapp drei Millionen Euro spielt der Werkstoff Holz für den Neubau eine tragende Rolle. Besonderes Merkmal des Baus ist die einzigartige Bogenform des Saaldaches, hergestellt aus Leimholzbindern. Die Außenfassade wurde mit Faserzementplatten und einer Lärchenschalung von Partnern des IHD bekleidet. Der seitliche Gebäudeteil bietet perspektivisch die Möglichkeit, später ein zweites und drittes Obergeschosses zur Büro- oder Labornutzung aufzustocken.

»Wir freuen uns, unsere Gäste und Partner zukünftig in einem so modernen und einzigartigen Bau zu begrüßen,« so Institutsleiter Dr. Steffen Tobisch.

Knapp 100 Gäste aus Politik, Ministerien, Wirtschaft und Wissenschaft sowie zahlreiche Institutsmitarbeiter folgten den Grußworten von Staatsminister Martin Dulig (Sächsischer Staatsminister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr), Dr. Ole Janssen (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) sowie Detlef Sittel (Erster Bürgermeister der Stadt Dresden) und Dr. Ralf Bauer (Präsident der Zuse-Gemeinschaft).

»Sachsen verfügt über eine exzellente Forschungslandschaft und setzt seit Jahren sehr erfolgreich auf den Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Gemeinnützige Forschungseinrichtungen wie das Institut für Holztechnologie Dresden sind gefragte Partner und Impulsgeber für innovative Unternehmen«, betonte Dulig in seiner Rede.

Als Forschungsinstitut lädt das IHD regelmäßig zu nationalen und internationalen Fachtagungen ein, um die in Forschungsprojekten gewonnenen Erkenntnisse mit interessierten Vertretern aus Wissenschaft und Wirtschaft zu teilen und den wissenschaftlichen Austausch aktiv zu fördern. Der Neubau des Konferenzgebäudes wurde notwendig, da das bisherige Gebäude und dessen Ausstattung in die Jahre gekommen waren und die Platzverhältnisse für die gestiegene Anzahl der Teilnehmer nicht mehr ausreichte.